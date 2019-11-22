Китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development намерена построить Международный торговый городок Шелкового пути в Оршанском районе. Компания вышла на белорусский рынок при поддержке Национального агентства инвестиций и приватизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, инвестиционный проект китайской компании направлен на строительство объектов Международного торгового городка Шелкового пути на территории особой экономической зоны «Бремино-Орша» на площади 62 га. Сумма инвестиций в проект составит более 128 млн рублей.

Международный торговый городок Шелкового пути – масштабный торгово-выставочный комплекс, где будет осуществляться оптовая и мелкооптовая торговля, доставка товаров и складирование, операции по торговле с электронных площадок, а также проведение выставок товаров из азиатских стран. Проект реализуется в рамках инициативы «Пояс и путь».

На основании подписанного соглашения компания получает свидетельство резидента особой экономической зоны и может приступать к реализации бизнес-плана.

Знакомство компании Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development Co. с компанией «Бремино Групп» и условиями ведения бизнеса в Беларуси состоялось при содействии НАИП. Первая встреча была проведена в июле 2018 года. Протокол о намерениях по реализации проекта был подписан на инвестиционном форуме «Один пояс, один путь», который НАИП провел совместно с логистической компанией «Бремино Групп» в 2019 году.