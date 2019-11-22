Семинар по системному подходу к экологическому менеджменту пройдет 12-13 декабря в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, на семинаре расскажут, как применять такой подход для достижения экологической эффективности.

Вниманию специалистов организаций, занимающихся производством продукции и услуг, будут представлены обзор и практическая реализация требований СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению».

Спикерами выступят специалисты органа по сертификации систем менеджмента БелГИСС, в копилке которых около 60 проведенных сертификаций по СТБ ISO 14001.