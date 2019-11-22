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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО СИСТЕМНОМУ ПОДХОДУ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЙДЕТ 12-13 ДЕКАБРЯ В МИНСКЕ
17:51 05.12.2019
Семинар по системному подходу к экологическому менеджменту пройдет 12-13 декабря в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, на семинаре расскажут, как применять такой подход для достижения экологической эффективности.
Вниманию специалистов организаций, занимающихся производством продукции и услуг, будут представлены обзор и практическая реализация требований СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению».
Спикерами выступят специалисты органа по сертификации систем менеджмента БелГИСС, в копилке которых около 60 проведенных сертификаций по СТБ ISO 14001.
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