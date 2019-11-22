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ЭКОНОМИКА РБ
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К СТАВКАМ ЕДИНОГО НАЛОГА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИП УСТАНОВЛЕН В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
17:39 05.12.2019
Витебский областной Совет депутатов принял решение №118 от 29.10.2019 г. «О налогообложении», которое вступило в силу с 1 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, этим документом установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для ИП, проживающих и осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Витебской области, за исключением Витебска, Полоцка, Новополоцка, Орши, при осуществлении видов деятельности по перечню согласно приложению к решению.
Кроме того, данным решением признаны утратившими силу ряд ранее действовавших решений областного Совета депутатов, в том числе решение №161 от 15 декабря 2016 г. «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».
Принятое решение не приведет к увеличению налоговой нагрузки на ИП.
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