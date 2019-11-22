В финале конкурса «Премия HR-бренд» в 2019 году представлены 64 проекта от 46 компаний. Об этом сообщила директор PAБOTA.TUT.BY Светлана Шапорова на пресс-брифинге 5 декабря.

По ее словам, это рекордное количество участников и проектов за шесть лет конкурса.

Компании-номинанты этого года претендуют на победу в 4 основных номинациях: «Регион», «Столица», «Республика», «Мир».

В рамках «Премии HR-бренд» также учреждены специальные номинации:

номинация HR Start – планируемые проекты и проекты в начальной стадии реализации;

номинация «Равные возможности». Эта награда для работодателей, занимающихся трудоустройством людей с инвалидностью и обеспечивающих им надлежащие условия труда (учреждена при поддержке Министерства труда и социальной защиты Беларуси и Офиса по правам людей с инвалидностью);

номинация «Большое сердце» - лучший социально ориентированный проект, реализованный при непосредственном участии сотрудников компании, учреждена при поддержке генерального партнера конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2019» - бренда KFC, представленного в Беларуси компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «КреативФудС-Восток».

впервые в Беларуси в рамках конкурса «Премия HR-бренд» учреждается номинация «Корпоративное видео». Эта специальная номинация посвящена видеоконтенту и корпоративному видео как эффективному методу повышения узнаваемости бренда и мотивации работающих сотрудников. Номинация учреждена совместно с VOKA cinema by Silver Screen (ООО «Кино Маяк»). По словам С. Шапоровой, на суд жюри конкурса поступило 22 ролика;

номинация «Управление талантами» учреждена совместно с IBA Group и «Конструктор талантов» (ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк»);

номинация «Выбор профессионального сообщества» - выбирается из проектов, поданных в основные номинации, путем голосования участников конференции;

«HR-персона года» определяется по результатам онлайн-голосования.

Среди участников «Премии HR-бренд 2019»: ООО «СТАТУСКВО» (Parimatch), ИООО «ЭПАМ Система» (ЕРАМ Systems, Inc), ООО «Коммерс Лаб» (eWave), ООО «Агентство недвижимости «Этажи», ОДО «Аксамит Консалтинг» (Axamit), ЗАО «Вариа-Сервио (Шеф Кухни), ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» (Armtek), ИООО «СОФТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ» (Softeq Development), ООО «СИНТЕГРИКО» (VRP Consulting), ООО «ВЕРШЫ» (Галерея современного искусства «Ў»), ООО «БПЛэлектро», УП «АДАНИ», ИЧТУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (British American Tobacco), ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI/Japan Tobacco International S&D), ОАО «Белагропромбанк», СООО «Системные технологии», ООО «Андерсан» (Andersen), ООО «Вундербай» (Wunder Digital Agency), ООО «УльтеграСтайл» (Салон Связи), УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (Coca-Cola), ЗАО «Унифлекс» (Uniflex), ОАО «Паритетбанк», ООО «СофтЛайнБел» (Softllne), ЗАО «Кьюликс Системс» (Qulix Systems), ООО «Активные технологии» (ActlveCloud), ООО «Ради женщин» (Клиника женского здоровья «Ева»), ООО «МОДЕРН-ЭКСПО» (Modern-Expo Group), ЗАО «МТБанк», ООО «Леверекс Интернешнл» (LeverX International), ООО «Регула», ООО ЭСДИВИ СОФТ» (Social Discovery Ventures), ООО «АгроПищеПром» (Feletl), ООО «Франдеса», ООО «Астодевелопмент», ООО «ФелОкт-сервис» (Skoda в Беларуси), ООО «Хилти БиУай», ООО «БДО», ООО «КАМПЭШН КОФЕ», ООО «Активлизинг», ОАО «Криница», ОАО «АСБ Беларусбанк», ООО «Примвэй» (PRIMUM), ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «Линдстрём», ООО «СофтТеко» (Softteco).