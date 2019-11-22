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ЭКОНОМИКА РБ
«АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЕСНОМ ФОРУМЕ В ВОЛОГДЕ
16:39 05.12.2019
ООО «Амкодор-Онего» принимает участие в Международном лесном форуме и выставке «Российский лес», которые проходят 4-6 декабря в Вологде (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», «Амкодор-Онего» представляет технику собственного производства – форвардеры АМКОДОР 2662 и АМКОДОР 2682. Эти машины выпускаются только ООО «Амкодор-Онего», в отношении них выдано заключение о подтверждении данного производства выпускаемой промышленной продукции на территории России.
Также на выставке представлены харвестер АМКОДОР 2561 и симулятор работы харвестера и форвардера.
Форвардеры предназначены для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.
«Российский лес» – ежегодная международная выставка-ярмарка, представляющая продукцию, услуги и технологии для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, а также для предприятий лесопромышленного машиностроения. Традиционно в преддверии выставки состоялась международная научно-практическая конференция, в которой приняли участие ведущие ученые отрасли.
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