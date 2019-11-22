Александр Лукашенко принял решение о назначении главой своей администрации Игоря Сергеенко, а заместителем главы администрации - Ольги Чуприс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.