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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ ГЛАВОЙ СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИГОРЯ СЕРГЕЕНКО
16:18 05.12.2019

Александр Лукашенко принял решение о назначении главой своей администрации Игоря Сергеенко, а заместителем главы администрации - Ольги Чуприс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.
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