Средняя конкуренция по рынку труда за 11 месяцев 2019 года составила 7,05 резюме на 1 вакансию. Такие данные приводятся в аналитическом исследовании рынка труда за январь-ноябрь 2019 года, подготовленном PABOTA.TUT.BY.

Если анализировать ситуацию отдельно за три квартала, то средняя конкуренция на рынке труда в 1 квартале составила 7,9 резюме на одну вакансию, во 2 квартале – 6,6 резюме, в 3-м квартале конкуренция сформировалась на уровне 6,5 резюме. Постепенное снижение конкуренции на рынке труда наблюдается с 2016 года.

Традиционно около половины работодателей ориентированы на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (49,5%). Специалисты, не имеющие опыта работы, также достаточно востребованы. Для них размещено 34,1% вакансий от общего количества на сайте.

Конкуренция варьируется в зависимости от профобласти, а также опыта работы. Так, в популярной профобласти «Продажи» - 3,9 резюме на 1 вакансию, в «ИТ» - 2,9, «Транспорт Логистика» — 4,4. Соискатели чувствуют себя достаточно комфортно на рынке труда.

В 2019 году повторяется ситуация 2018 года: максимальное количество резюме приходится на 3 квартал и октябрь, что подтверждает общую динамику рынка труда, когда наибольшее количество вакансий и резюме размещается ранней весной и осенью.

Поисками работы в январе-ноябре 2019 года активнее всего занимались студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер: «Продажи», «Транспорт, логистика», «Производство», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».

К концу года, в 3 квартале, наблюдался рост количества вакансий: +3,6% относительно 2 квартала. В большей степени данное изменение произошло в таких профессиональных областях, как «Наука, образование» (+67,6%) и «Домашний персонал» (+27,1%) в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом.

Если далее посмотреть на динамику вакансий за 11 месяцев, то мы можем четко заметить сезонное колебание. Подобное положение можно объяснить сезонностью рынка труда увеличением количества вакансий в научно-образовательной сфере в предосенний период. 2018 году наблюдалась аналогичная ситуация в июле-сентябре.

При сохранении экономической ситуации, кардинальные изменения в ситуации на рынке труда маловероятны. По-прежнему студентам и людям без опыта работы придется приложить максимум усилий для удачного трудоустройства.

Учитывая количество вакансий в январе-ноябре 2019 года, актуальны будут специалисты в таких сферах, как «Продажи» и «Информационные технологии». Дефицит кадров сохранится среди рабочего персонала — это грузчики, слесари, комплектовщики и разнорабочие. Востребованным останется и линейный персонал: кассиры, продавцы, администраторы и консультанты в магазинах, торговые представители.