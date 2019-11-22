ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 7 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ПОШЛИН

15:47 05.12.2019 Начальник отдела взыскания таможенной задолженности Минской региональной таможни Ольга Шамрук проведет 7 декабря прямую телефонную линию на тему «Порядок применения способов обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, задать вопросы можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-96-60.