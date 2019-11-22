Кондитерские фабрики концерна «Белгоспищепром» выпустят 2,1 млн сладких новогодних подарков. Такую информацию озвучил на пресс-конференции 4 декабря начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

По его словам, покупателям предлагается до 50 наименований кондитерских новогодних подарков отечественного производства весом от 0,3 до 3 кг, в том числе до 20 разновидностей баулов, до 15 разновидностей шоколада и наборов конфет с праздничной символикой. Отпускные цены составят от 3,67 рублей до 65 рублей за подарок в зависимости от его веса и комплектации.

По оперативным данным, по состоянию на 3 декабря 2019 г. в целом по республике продлена работа более 800 торговых объектов и более 500 объектов общественного питания.

В период рождественских и новогодних праздников в целом по республике запланировано провести более 900 ярмарок, а также 16500 мероприятий, направленных на стимулирование потребительского спроса.

Организации торговли проводят работу с производителями по согласованию и формированию ассортимента товаров с рождественской и новогодней тематикой, подарков, сувениров, елочных украшений.

В настоящее время в торговых объектах представлен широкий ассортимент шампанского и вин игристых отечественного производства, который насчитывает около 40 наименований, различной емкости (от 0,375 л до 3 л). Розничная цена отечественного шампанского в бутылке объемом 0,75 л (наиболее популярный объем) составляет от 4,99 до 6,55 рубля за бутылку.

ОАО «Минский завод игристых вин» планирует до конца года произвести 0,25 млн дал шампанского и игристых вин (или 113,8% к 2018 г.) С учетом имеющихся остатков на потребительский рынок будет поставлено около 0,5 млн дал данной продукции.

В объектах общественного питания организован прием предварительных заказов от населения на изготовление мучных кондитерских, булочных и кулинарных изделий, полуфабрикатов.

Специалисты объектов общественного питания разработали праздничные меню с широким ассортиментом блюд и напитков собственного производства.

Организован прием заказов на обслуживание предновогодних и новогодних мероприятий, корпоративов, детских утренников.

Как сообщает сайт МАРТ, ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в целом по республике останется практически на уровне прошлого года и составит в среднем: детских утренников – от 27 рублей на человека, корпоративных мероприятий – от 40 рублей и выше, в новогоднюю ночь – от 50 рублей и выше.

Начиная с 16 декабря, в Минске и регионах республики начнут работу 1158 елочных базаров.

Стоимость натуральных елей зависит от высоты дерева и составит от 5,83 рубля (до 1 метра) без НДС.