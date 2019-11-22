ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ВЫПУСТЯТ 2,1 МЛН НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
14:56 05.12.2019

Кондитерские фабрики концерна «Белгоспищепром» выпустят 2,1 млн сладких новогодних подарков. Такую информацию озвучил на пресс-конференции 4 декабря начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

По его словам, покупателям предлагается до 50 наименований кондитерских новогодних подарков отечественного производства весом от 0,3 до 3 кг, в том числе до 20 разновидностей баулов, до 15 разновидностей шоколада и наборов конфет с праздничной символикой. Отпускные цены составят от 3,67 рублей до 65 рублей за подарок в зависимости от его веса и комплектации.

По оперативным данным, по состоянию на 3 декабря 2019 г. в целом по республике продлена работа более 800 торговых объектов и более 500 объектов общественного питания.

В период рождественских и новогодних праздников в целом по республике запланировано провести более 900 ярмарок, а также 16500 мероприятий, направленных на стимулирование потребительского спроса.

Организации торговли проводят работу с производителями по согласованию и формированию ассортимента товаров с рождественской и новогодней тематикой, подарков, сувениров, елочных украшений.

В настоящее время в торговых объектах представлен широкий ассортимент шампанского и вин игристых отечественного производства, который насчитывает около 40 наименований, различной емкости (от 0,375 л до 3 л). Розничная цена отечественного шампанского в бутылке объемом 0,75 л (наиболее популярный объем) составляет от 4,99 до 6,55 рубля за бутылку.

ОАО «Минский завод игристых вин» планирует до конца года произвести 0,25 млн дал шампанского и игристых вин (или 113,8% к 2018 г.) С учетом имеющихся остатков на потребительский рынок будет поставлено около 0,5 млн дал данной продукции.

В объектах общественного питания организован прием предварительных заказов от населения на изготовление мучных кондитерских, булочных и кулинарных изделий, полуфабрикатов.

Специалисты объектов общественного питания разработали праздничные меню с широким ассортиментом блюд и напитков собственного производства.

Организован прием заказов на обслуживание предновогодних и новогодних мероприятий, корпоративов, детских утренников.

Как сообщает сайт МАРТ, ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в целом по республике останется практически на уровне прошлого года и составит в среднем: детских утренников – от 27 рублей на человека, корпоративных мероприятий – от 40 рублей и выше, в новогоднюю ночь – от 50 рублей и выше.

Начиная с 16 декабря, в Минске и регионах республики начнут работу 1158 елочных базаров.

Стоимость натуральных елей зависит от высоты дерева и составит от 5,83 рубля (до 1 метра) без НДС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3472 +0.0008
USD 2.1174 -0.0009
RUB 3.3171 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3480
USD 2.1170 2.1200
RUB 3.3130 3.3190
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1095
EUR/RUB 70.6000 70.9000
USD/RUB 63.8000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте