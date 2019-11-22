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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОСТЕПЕННО БУДУТ МЕНЯТЬ ХАРАКТЕР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
14:42 05.12.2019
В Беларуси постепенно будут менять характер поддержки социально уязвимых слоев населения. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.
"В свое время мы провозгласили Беларусь социальным государством. Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки", - сказал он.
По его словам, для такого перехода в стране создана достаточно эффективная правовая база.
"Сохраняя лучшее, что наработано и проверено опытом, парламенту предстоит дополнять, совершенствовать правовые нормы с учетом современных требований, достижений и передового международного опыта", - подчеркнул Лукашенко.
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