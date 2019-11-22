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ЭКОНОМИКА РБ
СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ 20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДОМЕНОВ В БАЙНЕТЕ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
13:34 05.12.2019
Суммарная стоимость 20 самых популярных доменных имен в Байнете составляет рекордные для Беларуси 486000 долларов. При этом максимальная стоимость только одного имени в зоне .BY может доходить до 80-100 тыс. долларов. Об этом свидетельствует исследование, которое проводилось специалистами хостинг-провайдера HostFly.by.
Эксперты составили топ-20 «золотых» доменов в Байнете, которые представляют особую ценность для инвесторов и крупных интернет-компаний.
Основным критерием оценки была коммерческая ценность доменного имени, его возраст и конкурентность. Кроме этого, специалисты оценивали практичность доменного имени, проводили анализ коммерческих сделок с похожими именами в других странах и доменных зонах Интернета.
Топ-20 самых дорогих доменов в зоне BY выглядит следующим образом.
1. auto.by – от 80-100 тыс. долларов;
2. mebel.by – от 35-47 тыс. долларов;
3. shop.by – от 35-45 тыс. долларов;
4. casino.by – от 30-35 тыс. долларов;
5. erotica.by – от 25-30 тыс. долларов;
6. market.by – от 20-25 тыс. долларов;
7. bank.by – от 20-25 тыс. долларов;
8. dom.by – от 20-25 тыс. долларов;
9. ticket.by – от 10-15 тыс. долларов;
10. apteka.by – от 10-15 тыс. долларов;
11. job.by – от 10-15 тыс. долларов;
12. pivo.by – от 10-15 тыс. долларов;
13. travel.by – от 10-14 тыс. долларов;
14. baby.by – от 10-12 тыс. долларов;
15. eda.by – от 10-12 тыс. долларов;
16. sale.by – от 10-12 тыс. долларов;
17. sport.by – от 10-12 тыс. долларов;
18. taxi.by – от 10-12 тыс. долларов;
19. kino.by – от 8-10 тыс. долларов;
20. flowers.by – от 5-10 тыс. долларов.
Эксперты отмечают, что стоимость домена приводится справочно и может варьироваться в зависимости от множества факторов.
«При любых сделках с такого рода активами, в том числе и при сделках, включающих право на использование доменного имени, есть множество факторов, которые влияют на стоимость. Например, при оценке доменов мы не учитывали продажу имен под конкретные инвестиционные проекты. В этом случае цена может быть выше, ведь владелец имени изначально не планировал его продажу. Цена может измениться и при вынужденной перепродаже, после закрытия проекта или смены бизнес-профиля у владельца. В любом случае, мы говорим о размере оплаты, которая устанавливается в результате переговоров», - сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.
По его словам, в Беларуси уже много прецедентов, связанных с продажей доменных имен по их рыночной стоимости.
«Мы учитывали в экспертной оценке ценовые пределы, которые уже озвучивались при продаже конкретных доменных имен. Полагаю, в будущем мы все чаще будем слышать о новых продажах по рекордной стоимости. Доменные имена – это отличный актив, который наряду с привычными капиталовложениями демонстрирует высокую прибыльность. Однако это не означает, что все имена можно выгодно продать. Существуют определенные критерии отбора, которые включают длину имени, его коммерческую ценность, десятки других параметров», - отметил А. Хмыль.
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