Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области подвела итоги проверки учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (БГСХА).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, контролеры выявили нарушения законодательства в финансово-хозяйственной деятельности учреждения образования, в том числе при проведении государственных закупок, выплате заработной платы, отпускных и иных выплат. В целом свыше 320 тыс. рублей бюджетных средств было израсходовано с нарушением законодательства. По результатам проверки сельхозакадемией уже возвращено в республиканский бюджет более 20 тыс. рублей, остальная сумма должна быть перечислена до 1 июля 2020 года.

В сельхозакадемии имеется значительный научный потенциал, создана развитая материальная база. При этом сокращается общее количество обучающихся, снижается привлекательность обучения по специальностям сельхозпрофиля. Международный рейтинг БГСХА недостаточно высокий, остается низкой доля иностранных студентов. Неэффективно используются отдельные здания и помещения вуза, жилой фонд общежитий.

К административной ответственности привлечены БГСХА и 49 работников академии, к дисциплинарной – 26 человек.

Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области обратила внимание руководства академии и Минсельхозпрода на необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства.