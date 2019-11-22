ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА В БЕЛАРУСИ БУДУТ РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
12:22 05.12.2019

В рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» будет проведено расширенное изучение результатов PISA-2018. На этой основе в первой половине 2020 года будут разработаны рекомендации по совершенствованию качества образования. Такая информация прозвучала 4 декабря на семинаре «Функциональная грамотность белорусских учащихся в свете исследования PISA-2018: результаты и перспективы», на котором были проанализированы результаты исследования и поставлены задачи перед системой образования на ближайшее будущее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре образования, эти рекомендации предстоит использовать для повышения компетентности педагогов в области применения эффективных образовательных методик и технологий, а также компетентности руководителей системы образования в сфере управления качеством образования.

Одной из важнейших задач на ближайшее будущее является формирование в республике высокопрофессионального экспертного потенциала в области оценки качества образования. Важную роль в решении этой задачи играет расширяющееся международное сотрудничество, изучение опыта различных стран, привлечение признанных международных экспертов, сотрудничество с международными организациями. Соответствующая задача сформулирована в одном из компонентов проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь».

«Хочу сделать еще один акцент на результатах участия в PISA-2018. Учащиеся гимназий и лицеев показали результаты на уровне своих сверстников из Китая и Сингапура. А это подтверждает правильность принятого нами решения о предоставлении возможности обычным средним школам так же, как и гимназиям, изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне, начиная уже со второй ступени общего среднего образования. Именно предоставление равных возможностей всем без исключения учащимся (и в городской, и в сельской местности) в будущем даст положительный результат», – сказал министр образования Игорь Карпенко.

В этом же направлении, развивая исследовательские умения учащихся, через реализацию конкретных проектов будет функционировать Национальный детский технопарк.

Таким образом, качество образования, отвечающее потребностям развития личности, общества и устойчивому развитию нашей страны, будет обеспечено через обновление научно-методического обеспечения образовательного процесса, подготовку и повышение квалификации педагогических кадров, совершенствование экспертного потенциала, грамотные управленческие решения.э

Напомним, в Париже 3 декабря были презентованы итоги исследования PISA. В 2018 году в нем участвовали 79 стран. Из них шесть — Беларусь, Босния и Герцоговина, Бруней, Марокко, Филиппины, Саудовская Аравия и Украина — делали это впервые. В апреле-мае 2018 года 15-летние подростки из Беларуси прошли тестирование, которое позволило оценить их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. Результаты получились выше среднего общемирового значения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3472 +0.0008
USD 2.1174 -0.0009
RUB 3.3171 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3480
USD 2.1170 2.1200
RUB 3.3130 3.3190
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1095
EUR/RUB 70.6000 70.9000
USD/RUB 63.8000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте