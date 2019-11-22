В рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» будет проведено расширенное изучение результатов PISA-2018. На этой основе в первой половине 2020 года будут разработаны рекомендации по совершенствованию качества образования. Такая информация прозвучала 4 декабря на семинаре «Функциональная грамотность белорусских учащихся в свете исследования PISA-2018: результаты и перспективы», на котором были проанализированы результаты исследования и поставлены задачи перед системой образования на ближайшее будущее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре образования, эти рекомендации предстоит использовать для повышения компетентности педагогов в области применения эффективных образовательных методик и технологий, а также компетентности руководителей системы образования в сфере управления качеством образования.

Одной из важнейших задач на ближайшее будущее является формирование в республике высокопрофессионального экспертного потенциала в области оценки качества образования. Важную роль в решении этой задачи играет расширяющееся международное сотрудничество, изучение опыта различных стран, привлечение признанных международных экспертов, сотрудничество с международными организациями. Соответствующая задача сформулирована в одном из компонентов проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь».

«Хочу сделать еще один акцент на результатах участия в PISA-2018. Учащиеся гимназий и лицеев показали результаты на уровне своих сверстников из Китая и Сингапура. А это подтверждает правильность принятого нами решения о предоставлении возможности обычным средним школам так же, как и гимназиям, изучать отдельные учебные предметы на повышенном уровне, начиная уже со второй ступени общего среднего образования. Именно предоставление равных возможностей всем без исключения учащимся (и в городской, и в сельской местности) в будущем даст положительный результат», – сказал министр образования Игорь Карпенко.

В этом же направлении, развивая исследовательские умения учащихся, через реализацию конкретных проектов будет функционировать Национальный детский технопарк.

Таким образом, качество образования, отвечающее потребностям развития личности, общества и устойчивому развитию нашей страны, будет обеспечено через обновление научно-методического обеспечения образовательного процесса, подготовку и повышение квалификации педагогических кадров, совершенствование экспертного потенциала, грамотные управленческие решения.э

Напомним, в Париже 3 декабря были презентованы итоги исследования PISA. В 2018 году в нем участвовали 79 стран. Из них шесть — Беларусь, Босния и Герцоговина, Бруней, Марокко, Филиппины, Саудовская Аравия и Украина — делали это впервые. В апреле-мае 2018 года 15-летние подростки из Беларуси прошли тестирование, которое позволило оценить их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. Результаты получились выше среднего общемирового значения.