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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОВЕЛ ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ АУКЦИОНА
11:56 05.12.2019
Комитет «Витебскоблимущество» провел три результативных аукциона
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, здания двух бывших школ в Чашницком районе и здание гостиницы в Шумилинском районе были проданы 3 декабря 2019 года.
За выставленное на торги в 6-й раз (с февраля 2019 года) здание школы, общая площадь которого составляет 4773 м кв., расположенное в аг. Чарея, боролось три претендента на покупку. На 58-ом шаге аукциона здание школы, выставленное на торги за 8 базовых величин, было продано за 51293 рублей социально-культурному учреждению из Новолукомля.
Еще одна школа с овощехранилищем, расположенная в аг. Почаевичи, выставлявшаяся на аукцион в 9-й раз (с ноября 2017 года), в том числе три раза с установлением начальной цены равной трем базовой величинам, была продана за 80 руб. единственному покупателю – частному производственному предприятию из Минска.
Здание гостиницы, общей площадью 134 м кв., расположенное в г.п. Шумилино и выставленное в 5-й раз на аукцион (с сентября 2018 года) с понижением оценочной стоимости на 80%, было продано за 11704 рублей единственному покупателю – индивидуальному предпринимателю из Шумилино.
С начала года, по информации комитета «Витебскоблимущество», прошло 87 результативных аукционов, на которых было продано неиспользуемого госимущества на сумму 2,8 млн рублей.
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