С 20 декабря в Минске начнут работу елочные базары.

Как сообщает сайт Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, в текущем году планируется реализовать более 40 тыс. новогодних деревьев, около двух тысяч новогодних букетов и более тысячи новогодних деревьев в кадках.

При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить около 10 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 13 рублей.

На торговых точках новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить 11 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 14 рублей, букет новогодний – 5 рублей, новогоднее дерево в кадке до 1 м около 25 рублей, от 1,1-2 м – 32 рубля.