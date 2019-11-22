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ЭКОНОМИКА РБ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЕЛКИ НА МИНСКИХ БАЗАРАХ БУДУТ СТОИТЬ ОТ 11 ДО 14 РУБЛЕЙ
11:42 05.12.2019
С 20 декабря в Минске начнут работу елочные базары.
Как сообщает сайт Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, в текущем году планируется реализовать более 40 тыс. новогодних деревьев, около двух тысяч новогодних букетов и более тысячи новогодних деревьев в кадках.
При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить около 10 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 13 рублей.
На торговых точках новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить 11 рублей, от 1,1 до 2,0 м – 14 рублей, букет новогодний – 5 рублей, новогоднее дерево в кадке до 1 м около 25 рублей, от 1,1-2 м – 32 рубля.
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