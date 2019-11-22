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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 3 ТЫС. НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ТАКСИ
10:45 05.12.2019
Транспортная инспекция за 10 месяцев 2019 года проверила работу 4,3 тыс. автомобилей-такси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, в результате проверок выявлено 3,3 тыс. нарушений законодательства. К административной ответственности привлечено свыше 1,7 тыс. лиц. При этом автомобильным перевозчикам выдано более 1,1 тыс. предписаний на устранение нарушений.
В ряде случаев субъекты хозяйствования размещали на своих сайтах и интернет-сервисах не соответствующую действительности информацию. В частности, фейковые договоры об аренде машин с экипажем и заверяли, что любое лицо, совершая заказ через интернет-сервис, заключает договор аренды и тем самым присоединяется к публичной оферте.
Между тем, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Беларуси, договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме (статья 604 ГК), а члены экипажа являться работниками арендодателя и состоять с ним в трудовых отношениях (статья 606 ГК).
Транспортная инспекция при изучении информации, размещенной в общем доступе на интернет-ресурсе одного из диспетчеров такси, выявила факт ненадлежащей рекламы. В связи с этим было подготовлено и направлено в компетентный орган представление о необходимости ограничения доступа к данному сайту.
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