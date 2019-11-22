ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 3 ТЫС. НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ ТАКСИ
10:45 05.12.2019

Транспортная инспекция за 10 месяцев 2019 года проверила работу 4,3 тыс. автомобилей-такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, в результате проверок выявлено 3,3 тыс. нарушений законодательства. К административной ответственности привлечено свыше 1,7 тыс. лиц. При этом автомобильным перевозчикам выдано более 1,1 тыс. предписаний на устранение нарушений.

В ряде случаев субъекты хозяйствования размещали на своих сайтах и интернет-сервисах не соответствующую действительности информацию. В частности, фейковые договоры об аренде машин с экипажем и заверяли, что любое лицо, совершая заказ через интернет-сервис, заключает договор аренды и тем самым присоединяется к публичной оферте.

Между тем, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Беларуси, договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме (статья 604 ГК), а члены экипажа являться работниками арендодателя и состоять с ним в трудовых отношениях (статья 606 ГК).

Транспортная инспекция при изучении информации, размещенной в общем доступе на интернет-ресурсе одного из диспетчеров такси, выявила факт ненадлежащей рекламы. В связи с этим было подготовлено и направлено в компетентный орган представление о необходимости ограничения доступа к данному сайту.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3464 +0.0084
USD 2.1183 +0.0078
RUB 3.3008 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3480
USD 2.1150 2.1210
RUB 3.3100 3.3150
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 70.6000 71.1000
USD/RUB 63.7500 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте