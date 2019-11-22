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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
10:37 05.12.2019
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), увеличив только на палладий и родий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 ноября 2019 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – 93,99 рубля, серебро – 1,10 рубля; платина – 57,78 рубля; палладий – 118,82 рубля; родий – 361,59 рубля; рутений – 16,48 рубля; иридий – 96,25 рубля, осмий – 25,84 рубля.
Цены приведены за 1 грамм металла.
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