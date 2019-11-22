Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию сырных полуфабрикатов производства Рогачевского молочно-консервного комбината.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 4 декабря 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сырных полуфабрикатов, производимых белорусским предприятием ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», - говорится в сообщении ведомства.

В нем поясняется, что решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси о возобновлении поставок продукции.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 4 декабря 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.