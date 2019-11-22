ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НАЗНАЧИЛА 88 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ ПО БЕЛАРУСИ
09:42 05.12.2019

Белорусская железная дорога с 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Пинск, Минск-Калинковичи-Гомель, Мозырь (ст. Козенки)-Минск.

Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления.

Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3464 +0.0084
USD 2.1183 +0.0078
RUB 3.3008 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3480
USD 2.1150 2.1210
RUB 3.3100 3.3150
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 70.6000 71.1000
USD/RUB 63.7500 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте