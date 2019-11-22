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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НАЗНАЧИЛА 88 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ ПО БЕЛАРУСИ
09:42 05.12.2019
Белорусская железная дорога с 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Пинск, Минск-Калинковичи-Гомель, Мозырь (ст. Козенки)-Минск.
Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления.
Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.
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