На базе Академии последипломного образования 4 декабря состоялся семинар «Функциональная грамотность белорусских учащихся в свете исследования PISA-2018: результаты и перспективы», на котором были проанализированы результаты исследования и поставлены задачи перед системой образования на ближайшее будущее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре образования, в Париже 3 декабря были презентованы итоги исследования PISA. В 2018 году в нем участвовали 79 стран. Из них шесть — Беларусь, Босния и Герцоговина, Бруней, Марокко, Филиппины, Саудовская Аравия и Украина — делали это впервые. В апреле-мае 2018 года 15-летние подростки из Беларуси прошли тестирование, которое позволило оценить их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. Результаты получились выше среднего общемирового значения.

По мнению директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, все учреждения образования Беларуси показали хороший результат. Среди лидеров — ученики белорусских гимназий и лицеев: их баллы сопоставимы с баллами сверстников из Китая, Сингапура и Эстонии, которые оказались на верхних строчках рейтинга.

«С этого момента система образования Республики Беларусь зафиксирована в системе координат мировой и ОЭСР. Хотел бы призвать нас всех проводить критику недостатков, которые мы замечаем, более конструктивно. Тот результат, который мы получили и еще проанализируем, позволит нам найти лучшее, что есть у лидеров, данное исследование поможет белорусской школе более точно определить проблемные моменты и начать их решать», - сказал Юрий Миксюк.

Беларусь входит в группу 30 наиболее развитых стран по индексу человеческого развития по показателям в сфере образования. По показателю «Ожидаемая продолжительность обучения» Беларусь имеет значение 15,5 лет и занимает 29 место среди 189 стран, по показателю «Средняя продолжительность обучения» – 12,3 года, что соответствует 11 месту.

«Участие Республики Беларусь в международном сравнительном исследовании PISA-2018 является актуальным для нашей страны в свете совершенствования содержания и механизмов независимой оценки качества образования на всех уровнях. Результаты данного исследования позволят сверить нашу образовательную практику с лучшими мировыми наработками, применить современные международные подходы к оценке качества образования. Проведя в ближайшие месяцы глубокий научный анализ полученных результатов, мы должны принять взвешенные решения по дальнейшему развитию общего среднего образования, к обязательности которого мы запланировали перейти, включив соответствующую норму в новую редакцию Кодекса об образовании», – заявил на семинаре министр образования Игорь Карпенко.

Он отметил, в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования, включающая оценивание в классе, выпускные и вступительные экзамены, системные исследования качества образования (республиканский мониторинг), проведение республиканских контрольных работ, аттестационных экспертных процедур (лицензирование, аккредитация, аттестация учреждений образования), экспертизу и опытную проверку учебных изданий и др.

«У нас в стране принято широкое понимание качества образования. Это не только высокий балл аттестата. Система образования является институтом социализации молодых людей, формирует их мировоззрение и личностное развитие. Качество образования – это прежде всего успешно устроенный в жизни человек, его мировоззренческий стержень и активная гражданская позиция. Поэтому для характеристики образовательных достижений учащихся мы используем не только уровень предметных знаний, но и такие показатели, как сформированность личностных качеств, ключевых компетенций, необходимых человеку XXI века (умение критически мыслить, способность к взаимодействию и коммуникации, творческий подход к делу), мотивация к дальнейшему образованию и т. д.», - отметил министр.