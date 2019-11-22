ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 6,5 ТЫС. ПРОВЕРОК
09:29 05.12.2019

Контрольно-надзорные органы Беларуси за 9 месяцев 2019 года провели более 6,5 тыс. проверок. Такая информация прозвучала на заседании межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности (Совет), которое 4 декабря прошло в Комитете государственного контроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, по сравненюи с аналогичным периодом 2017 года, т.е. до внесения изменений в законодательство о контрольной (надзорной) деятельности, данный показатель уменьшился в 7,7 раза. Около трети проверок провели сотрудники МЧС. Еще примерно 50% приходится на проверки Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты и Госстандарта.

Всеми контролирующими и надзорными органами большое внимание уделяется профилактике и упреждению правонарушений. Активно используется такая форма контроля и надзора как мониторинг, по итогам которого субъекту предоставляется возможность исправить выявленные нарушения без привлечения к ответственности. Так, за январь-сентябрь текущего года было проведено 129 тыс. мониторингов. Больше всего мониторингов провели органы Минздрава, МЧС, Госстандарта и Минсельхозпрода.

Помимо этого, в январе-сентябре 2019 года было организовано около 110 тыс. мероприятий технического, технологического и поверочного характера, носивших предупредительно-профилактическую направленность. Обследованы 87 тыс. субъектов хозяйствования, вынесено около 32 тыс. предписаний об устранении нарушений.

В то же время имеется ряд проблемных вопросов, выявленных Комитетом госконтроля совместно с Генеральной прокуратурой в ходе анкетирования госорганов, проводивших мониторинги, а также при анализе правоприменительной практики проведения проверок и мониторингов отдельных надзорных органов. Данные вопросы обсуждены участниками совета.

В ходе заседания также рассмотрены и согласованы скорректированные критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов ряда контролирующих и надзорных органов, обозначены направления работы совета в 2020 году.

Основными задачами межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности являются: анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси; разработка предложений по повышению эффективности контрольной (надзорной) деятельности; обеспечение единообразного применения требований законодательства при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности; упорядочение контрольной (надзорной) деятельности, снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования и др.

Возглавляет совет председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. В состав Совета входят представители Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, иных государственных органов, а также бизнес-сообщества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3464 +0.0084
USD 2.1183 +0.0078
RUB 3.3008 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3480
USD 2.1150 2.1210
RUB 3.3100 3.3150
подробнее

Конвертация в банках
на 05.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 70.6000 71.1000
USD/RUB 63.7500 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте