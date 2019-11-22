Контрольно-надзорные органы Беларуси за 9 месяцев 2019 года провели более 6,5 тыс. проверок. Такая информация прозвучала на заседании межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности (Совет), которое 4 декабря прошло в Комитете государственного контроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, по сравненюи с аналогичным периодом 2017 года, т.е. до внесения изменений в законодательство о контрольной (надзорной) деятельности, данный показатель уменьшился в 7,7 раза. Около трети проверок провели сотрудники МЧС. Еще примерно 50% приходится на проверки Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты и Госстандарта.

Всеми контролирующими и надзорными органами большое внимание уделяется профилактике и упреждению правонарушений. Активно используется такая форма контроля и надзора как мониторинг, по итогам которого субъекту предоставляется возможность исправить выявленные нарушения без привлечения к ответственности. Так, за январь-сентябрь текущего года было проведено 129 тыс. мониторингов. Больше всего мониторингов провели органы Минздрава, МЧС, Госстандарта и Минсельхозпрода.

Помимо этого, в январе-сентябре 2019 года было организовано около 110 тыс. мероприятий технического, технологического и поверочного характера, носивших предупредительно-профилактическую направленность. Обследованы 87 тыс. субъектов хозяйствования, вынесено около 32 тыс. предписаний об устранении нарушений.

В то же время имеется ряд проблемных вопросов, выявленных Комитетом госконтроля совместно с Генеральной прокуратурой в ходе анкетирования госорганов, проводивших мониторинги, а также при анализе правоприменительной практики проведения проверок и мониторингов отдельных надзорных органов. Данные вопросы обсуждены участниками совета.

В ходе заседания также рассмотрены и согласованы скорректированные критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов ряда контролирующих и надзорных органов, обозначены направления работы совета в 2020 году.

Основными задачами межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности являются: анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси; разработка предложений по повышению эффективности контрольной (надзорной) деятельности; обеспечение единообразного применения требований законодательства при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности; упорядочение контрольной (надзорной) деятельности, снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования и др.

Возглавляет совет председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. В состав Совета входят представители Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, иных государственных органов, а также бизнес-сообщества.