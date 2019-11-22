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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОЙДЕТ 10-11 ДЕКАБРЯ
18:14 04.12.2019
VII Минский международный форум по защите интеллектуальной собственности пройдет 10-11 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации «БелБренд», цель проведения форума – обсуждение перспектив развития законодательства и экономических условий функционирования сферы интеллектуальной собственности, ее коммерциализации, последствий столкновения интересов при защите прав интеллектуальной собственности в контексте международного и национального права, получение обратной связи на результаты законотворческой и практической деятельности по противодействию нелегальной торговле и распространению контрафактной продукции.
В рамках запланированных круглых столов будут рассмотрены такие темы, как столкновение интересов при защите прав интеллектуальной собственности в контексте международного и национального права; правоприменительная и судебная практика по защите интеллектуальной собственности: опыт Республики Беларусь; коммерциализация научно-технических разработок: от успешных кейсов к устойчивому процессу; создание и продвижение национальных брендов в современных реалиях; социальные и экономические аспекты охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Кроме того, состоится заседание Дискуссионного клуба БелБренд «Система прослеживаемости товаров как элемент цифровой маркировки».
Среди приглашенных участников форума – представители государственного сектора, предпринимательских кругов, общественных организаций, научной и академической общественности. Форум является эффективной площадкой обсуждения актуальных вопросов защиты интеллектуальной собственности при участии представителей органов государственной власти, депутатского корпуса, общественных объединений, бизнес-сообщества.
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