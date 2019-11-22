За январь-октябрь текущего года объемы фактических поставок предприятий концерна «Беллесбумпром» по основным валообразующим группам товаров увеличены в среднем на 6-9%. Целлюлозы экспортировано в 4 раза больше – почти 82,3 тыс. т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за 10 месяцев организациями концерна за рубеж поставлено 339 тыс. куб. м древесностружечных плит, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, 61,9 млн кв. м древесноволокнистых плит – на 9,1% больше, мебели 41,7 тыс. т – на 5,8% больше, бумаги и картона 141 тыс. т – на 8,7% больше. Незначительное снижение объемов отгрузки произошло лишь по фанере, ее отгружено на 0,7% меньше – 186,7 тыс. куб. м.

На протяжении всего 2019 года предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности работают в условиях падения экспортных цен на внешних рынках. Так, например, средняя цена за тонну целлюлозы в октябре текущего года стала на 41,5% ниже по сравнению с той, которая складывалась на октябрь 2018 года (с 677,2 доллара США снизилась до 478,6 доллара США). Стоимость одного кубического метра древесностружечных плит упала на 17%, стоимость одного квадратного метра древесноволокнистых – на 3%, одного куба фанеры – на 28%, одной тонны мебели – на 7,3%.

Таким образом, падение цен отразилось на объемах валютной выручки от экспорта продукции. При этом предприятия концерна в течение всего периода выходят на положительные результаты работы. В денежном выражении экспорт в целом по концерну за январь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,2% и составил почти 478,9 млн долларов США.

География экспортных поставок охватила 69 стран. В числе наиболее крупных рынков сбыта предприятий «Беллесбумпрома» - Россия, Польша, Украина, Китай, Литва, Казахстан и ряд других.

На внешние рынки поставлено 68,4% от общего количества произведенной продукции.