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ЭКОНОМИКА РБ
СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ АКЦИЗОВ ВЫРОСЛА ПОЧТИ НА 43 МЛН РУБЛЕЙ
18:00 04.12.2019
МИНСК, 4 декабря /ЭКОПРЕСС/. Сумма поступивших в бюджет Витебской области акцизов за январь-октябрь 2019 года составила 242,6 млн руб., что на 42,7 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию республики.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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