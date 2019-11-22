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ЭКОНОМИКА РБ


НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗАРПЛАТ В УВЯЗКЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА - ЛУКАШЕНКО
17:27 04.12.2019

Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Минской области напомнил о необходимости работы над увеличением уровня заработных плат, но в увязке с производительностью труда.

"Несмотря на то, что заработная плата устойчиво превышает Br1 тыс., она должна продолжать расти, особенно в Вилейском, Березинском, Копыльском, Мядельском, Воложинском районах", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в Минской области отмечается тот же недостаток, что и в иных регионах страны, - диспропорции в росте заработной платы. При темпах роста производительности труда примерно в 105%, темпы роста заработной платы составляют примерно 109%.

"Только в этом году разрыв составляет почти 4 процентных пункта. А с учетом прошлых лет - более 13. Думайте, как будем устранять эти диспропорции в самое ближайшее время", - подчеркнул Лукашенко.

По-прежнему актуальна проблема своевременности выплаты заработной платы. По информации Генеральной прокуратуры, на 1 ноября 2019 года задолженность имелась в трех организациях и составляла почти Br2,5 млн.

"Мы когда-то людям, и я от вашего имени, говорил, что мы будем подтягивать среднюю зарплату по стране до Br1 тыс. И мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку - санитарки, нянечки, медсестры, работники в детских садах... В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но этого недостаточно", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что если где-то надо догрузить работников, то это необходимо сделать, чтобы зарплата и ее рост соответствовали вложенному труду.

"Надо нагрузить человека, но и заплатить", - сказал он.
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