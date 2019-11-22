3,45 млн куб. м древесины в заготовленном виде на общую сумму 272 млн рублей реализовано в ходе годовых торгов, состоявшихся в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУИБ, благодаря снятию ряда ограничений по допуску покупателей на торги по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном – на 39%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения, а в результате конкуренции между покупателями 46% сделок совершены с повышением стартовой цены.

Всего за 3 дня торгов (20, 28 и 29 ноября 2019 г.) организациями различной формы собственности выкуплено 74% от общего объема древесного сырья, выставленного на биржевые торги. В частности, предприятиями концерна «Беллесбумпром» приобретено 632,4 тыс. куб. м, предприятиями холдинга ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – 507,5 тыс. куб. м, прочими субъектами хозяйствования – 2,2 млн куб. м. То есть на долю частных деревообработчиков пришлось 63% от общего объема реализации.

Деревообрабатывающие предприятия, которым по каким-либо причинам не удалось полностью удовлетворить свою потребность в деловой древесине на годовых торгах, смогут докупить необходимый объем ресурса в ходе квартальных биржевых торгов, запланированных на 5-6 декабря 2019 г.