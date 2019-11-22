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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОДЕ ГОДОВЫХ ТОРГОВ НА БУТБ РЕАЛИЗОВАНО 3,45 МЛН КУБ. М ДРЕВЕСИНЫ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ НА ОБЩУЮ СУММУ 272 МЛН РУБЛЕЙ
17:04 04.12.2019
3,45 млн куб. м древесины в заготовленном виде на общую сумму 272 млн рублей реализовано в ходе годовых торгов, состоявшихся в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Как сообщает сайт БУИБ, благодаря снятию ряда ограничений по допуску покупателей на торги по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном – на 39%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения, а в результате конкуренции между покупателями 46% сделок совершены с повышением стартовой цены.
Всего за 3 дня торгов (20, 28 и 29 ноября 2019 г.) организациями различной формы собственности выкуплено 74% от общего объема древесного сырья, выставленного на биржевые торги. В частности, предприятиями концерна «Беллесбумпром» приобретено 632,4 тыс. куб. м, предприятиями холдинга ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – 507,5 тыс. куб. м, прочими субъектами хозяйствования – 2,2 млн куб. м. То есть на долю частных деревообработчиков пришлось 63% от общего объема реализации.
Деревообрабатывающие предприятия, которым по каким-либо причинам не удалось полностью удовлетворить свою потребность в деловой древесине на годовых торгах, смогут докупить необходимый объем ресурса в ходе квартальных биржевых торгов, запланированных на 5-6 декабря 2019 г.
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