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ЭКОНОМИКА РБ
ВОСЬМОЙ МАГАЗИН «ДЕТМИР» ОТКРЫЛСЯ В БЕЛАРУСИ
16:56 04.12.2019
Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами открыла восьмой магазин в Беларуси.
Как сообщает сайт компании, новый магазин торговой сети «Детмир» площадью около 1000 кв. м открылся 4 декабря в Минске, в ТЦ «Раковский Кирмаш»(ул. Дунина-Марцинкевича, 11). Супермаркет стал четвертым магазином сети в городе и восьмым магазином в республике.
В сети «Детмир» в Беларуси представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков - всего более 30 тысяч наименований. Наряду с мировыми производителями на полках магазина «Детмир» представлены и белорусские товары.
Магазины сети также представлены в крупнейших торговых центрах Бреста, Гомеля, Молодечно и Могилева. Первый магазин в Беларуси был открыт в Минске в феврале 2019 года.
В 2020 году ГК «Детский мир» продолжит развитие сети «Детмир» в Беларуси.
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