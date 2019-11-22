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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ДОЛГОВ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСРОЧЕНА, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИХ ОБЪЕМ ВЫРОС ЕЩЕ НА 3%
16:25 04.12.2019
Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Минской области отметил ухудшение расчетной дисциплины.
По его словам, почти четверть долгов организаций области (22%) просрочена, а в текущем году их объем вырос еще на 3%.
"Это сковывает экономическую активность региона, тем более что в финансовой сфере, очевидно, есть и системные проблемы. Их необходимо устранять прежде всего, - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Посмотрим, что будет по итогам года. Но имейте в виду, что ни одной объективной причины для такого негативного положения дел в финансовой сфере нет".
Есть негативные тенденции в сфере внешней торговли, прежде всего услугами. Рост их импорта в 6 раз опережает рост экспорта. В результате сальдо резко ухудшилось.
"Оно уже составило минус $56 млн и за 12 месяцев снизилось на $100 млн. Ситуация неприемлемая. Для нашего рынка это огромные деньги", - обратил внимание Лукашенко.
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