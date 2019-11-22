Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Минской области отметил ухудшение расчетной дисциплины.

По его словам, почти четверть долгов организаций области (22%) просрочена, а в текущем году их объем вырос еще на 3%.

"Это сковывает экономическую активность региона, тем более что в финансовой сфере, очевидно, есть и системные проблемы. Их необходимо устранять прежде всего, - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Посмотрим, что будет по итогам года. Но имейте в виду, что ни одной объективной причины для такого негативного положения дел в финансовой сфере нет".

Есть негативные тенденции в сфере внешней торговли, прежде всего услугами. Рост их импорта в 6 раз опережает рост экспорта. В результате сальдо резко ухудшилось.

"Оно уже составило минус $56 млн и за 12 месяцев снизилось на $100 млн. Ситуация неприемлемая. Для нашего рынка это огромные деньги", - обратил внимание Лукашенко.