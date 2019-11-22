С начала 2019 года брестские таможенники выявили 75 фактов незаконного перемещения через границу Евразийского экономического союза наличных денег на сумму свыше 500 тыс. рублей в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, четыре случая нарушений зафиксировано должностными лицами таможни только в прошлом месяце.

В пункте пропуска «Верхний Теребежов» гражданин Беларуси, следуя на грузовом автомобиле MAN, заявил о наличии при себе 1400 долларов США. В результате таможенного контроля было установлено, что еще 15600 долларов США он задекларировать «забыл».

В следующем случае гражданин Украины пересекал границу в пункте пропуска «Мокраны» на микроавтобусе Volkswagen. При выезде из Беларуси он заявил об отсутствии у него товаров для личного пользования, подлежащих обязательному письменному декларированию. Таможенный осмотр показал обратное – среди личных вещей 43-летний гражданин перемещал иностранную валюту, эквивалентную 17400 долларов США.

Еще два нарушения были зафиксированы в этом же пункте пропуска у граждан Украины. Один из них пересекал белорусско-украинскую границу в пешем порядке и не задекларировал иностранную валюту, эквивалентную 14300 долларов США. У другого оказалось помимо 10000 долларов США еще 914 евро.

В действиях граждан усматриваются нарушения законодательства, предусмотренные ч. 2 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Денежные средства, превышающие сумму в 10 тыс. долларов США, у каждого из них изъяты до решения суда.

«Брестская таможня напоминает гражданам, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации», – отметили в Брестской таможне.