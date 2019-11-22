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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ БЕЛОРУСОВ СНИЗИЛИСЬ – НАЦБАНК
15:54 04.12.2019
Национальный банк Беларуси провел анализ инфляционных ожиданий, который подготовлен на основе проведенного в ноябре 2019 г. опроса 2000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства.
Согласно данным опроса, белорусы ощущают инфляцию на уровне 11,4%, что на 1,4 процентного пункта ниже, чем в августе 2019 г. При этом из опрошенных 43% респондентов ответили, что цены выросли сильно, 45,4% – что умеренно, 9,7% – что незначительно.
Белорусы ждут от текущего года рост цен на уровне 11,9%. При этом 13,7% респондентов считают, что рост цен замедлится, 59,2% – что цены будут расти с той же интенсивностью, 21,9% – что цены будут расти быстрее, чем сейчас.
Между тем 61,6% опрошенных считают, что сейчас плохое время для крупных покупок. Для крупных покупок в кредит сегодня оценивают как неблагоприятное время 67,6%. Аналогично оценивают время для сбережений 60,2%. 64,9% опрошенных предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте. 39,5% респондентов хранят сбережения в наличной форме, 28,3% – на депозите (вкладе) в банке, 20,1% – вкладывают в недвижимость.
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