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ЭКОНОМИКА РБ


УЧАЩИЕСЯ БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PISA
14:24 04.12.2019

Учащиеся Беларуси продемонстрировали высокий уровень знаний по итогам международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, PISA оценивает грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Исследования проходят раз в три года среди подростков в возрасте 15 лет. PISA является мониторинговой системой, позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран, и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

Беларусь впервые участвовала в тестировании PISA весной 2018 года. В исследовании PISA-2018 в нашей стране приняли участие 236 учреждений образования: 176 школ; 27 гимназий; 6 лицеев; 13 учреждений среднего специального образования; 14 учреждений профессионально-технического образования.

Выборка учреждений образования и учащихся, принявших участие в исследовании, осуществлялось случайным образом организацией Westat (США).

На проверку результатов ушел почти год. Оценивались знания около 6 тыс. 15-летних школьников: языковая и компьютерная грамотность, знание естественных наук.

Среди 79 стран, участвовавших в 2018 году в PISA, РБеларусь заняла по читательской грамотности – 36 место; по математической грамотности – 38 место; по естественнонаучной грамотности – 37.

"По итогам международного исследования Беларусь имеет достойные результаты. Наши учащиеся продемонстрировали достаточно высокий уровень по всем трем направлениям исследования, показав результаты, существенно превосходящие средние общемировые показатели", - отметил заместитель министра Александр Кадлубай.
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