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ЭКОНОМИКА РБ
В НОЯБРЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ ПО ПОИСКУ СЪЕМНОГО ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,9%
13:43 04.12.2019
После сезонного студенческого «бума» спрос на долгосрочную аренду квартир в Минске снижался с каждым осенним месяцем.
Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, по итогам ноября количество запросов по поиску съемного жилья сократилось на 2,9%. Тем не менее текущий уровень спроса можно назвать достаточно высоким, если посмотреть на состояние рынка в конце осени в прошлые годы.
То, что рынок еще достаточно активный, подтверждает и динамика объема предложения. Количество свободных квартир за месяц сократилось на 4,3%, при том, что в октябре был зафиксирован рост. Возможно, активизировалась прослойка арендаторов, которые ждали окончания сезонного ажиотажа, чтобы иметь больше возможностей для выбора.
Динамика цен в ноябре 2019 года была разнонаправленной. Подорожала аренда 2- и 3-комнатных квартир, «однушки», напротив, в цене потеряли.
На конец ноября средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $ 272 (снижение к октябрю на 2,2%); 2-комнатные квартиры — $ 363 (рост на 1,7%); 3-комнатные квартиры — $ 470 (рост на 1,3%).
Любопытный факт: за последний год сильнее подорожали квартиры с тремя (+17%) и двумя (+13%) комнатами. Средний уровень цен на 1-комнатные квартиры за тот же период увеличился лишь на 4%. Происходящее можно объяснить демографическими сдвигами последних лет: сокращением числа студентов и увеличением количества пар и молодых семей, претендующих на более просторное жилье.
Инвестиционная привлекательность аренды в ноябре практически не изменилась. На данный момент индекс доходности находится у отметки в 6,4%, что более чем в два раза превышает показатели лучшего валютного депозита.
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