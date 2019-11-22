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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН РАЗРАБОТАЛА НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:33 04.12.2019
Специальный презентационный материал для самозанятых граждан разработала инспекция МНС по Могилевской области.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, материал поможет узнать, какими видами деятельности можно заниматься, заплатив единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
Найдут интересующую информацию также будущие ремесленники и субъекты агроэкотуризма.
Презентации для скачивания:
«Виды деятельности, при осуществлении которых физические лица уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»;
«Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма»;
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