Специальный презентационный материал для самозанятых граждан разработала инспекция МНС по Могилевской области.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, материал поможет узнать, какими видами деятельности можно заниматься, заплатив единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Найдут интересующую информацию также будущие ремесленники и субъекты агроэкотуризма.

Презентации для скачивания:

«Виды деятельности, при осуществлении которых физические лица уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц»;

«Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма»;

«Ремесленная деятельность».