Беларусь представляет национальную экспозицию на 25-й международной выставке Bakutel, которая проходит 3-6 декабря в Баку. 4 декабря начнет работу Международная Каспийская инновационная конференция, организованная Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в этом году представлен коллективный стенд организаций сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Беларуси под общей концепцией «Беларусь – страна цифровых возможностей». Гостям и участникам выставки будут презентованы достижения и потенциал Беларуси в области связи и ИКТ. Bakutel также станет площадкой для обсуждения направлений дальнейшего развития взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества в области связи и информатизации.

Свои технические решения в рамках коллективной экспозиции представляют крупные белорусские компании: РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», РУП «Национальный центр электронных услуг», НПРУП «Научно-исследовательский институт технической защиты информации», ООО «НЬЮЛЭНД», ЗАО «Техника и коммуникации».

Во время Bakutel-2019 состоятся презентации двух почтовых проектов: «Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана. Народные сказки», «25-я Азербайджанская международная выставка «Bakutel-2019».

Особый интерес представляет почтовая марка «Золотая птица» из серии «Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана. Народные сказки». К ней применяется технология дополненной реальности: при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS изображение буквально «оживает» и появляется специально созданный сценарий.

Юбилейная выставка объединит свыше 200 участников из 20 стран. С национальными стендами на выставке выступят Беларусь, Израиль, Италия, Иран, ОАЭ, Словения, Россия, США, Турция, Франция, Хорватия и другие страны. В этом году гостей и участников ожидает обширная экспозиционная площадь с еще большим количеством презентацией технологических новинок и последних достижений ИТ-сферы, а также насыщенная деловая программа.