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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКЕ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ НА НАРУШИТЕЛЕЙ НАЛОЖЕНЫ ШТРАФЫ НА 3,7 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
10:25 04.12.2019

По состоянию на 1 декабря 2019 года главными управлениями МАРТ по областям и Минску за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром (коды ТН ВЭД ЕАЭС 8544, 7403, 7407, 7408, 7409, 7411, 4401, 4407) для регистрации этой сделки было составлено 68 протоколов об административном правонарушении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, из них 65 протоколов были направлены для рассмотрения в суд, в результате чего по 60 из направленных дел судом вынесено постановление о наложении штрафа на общую сумму 3723 руб.

Случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров №839 от 8 октября 2015 г.

Согласно пункту 4 Положения заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

«Напоминаем также о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» хозяйствующими субъектами, не имеющими в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь №714 от 16 июня 2004 г. «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах» оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией», – отметили в МАРТ.
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