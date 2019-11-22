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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУППА КОМПАНИЙ ЗОВ ОТКРЫЛА ЕЩЕ ОДИН ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В РОССИИ
10:10 04.12.2019
Группа компаний ЗОВ открыла еще один фирменный магазин в России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне “Беллесбумпром”, магазин открылся в Воронеже (ул. Урицкого, 70).
В магазине представлены все популярные модели кухонь ЗОВ, а также новинки 2019 года. Здесь же на месте квалифицированные дизайнеры с многолетним опытом работы могут создать готовый проект кухни с учетом всех пожеланий, требований и особенностей кухонного пространства заказчиков.
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