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ЭКОНОМИКА РБ


СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
09:24 04.12.2019

На заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва 3 декабря рассмотрено 24 вопроса.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, одобрен проект Закона «О республиканском бюджете на 2020 год».

По словам министра финансов Максима Ермоловича, проект бюджета на 2020 год сформирован, исходя из базового сценария экономического развития. Он предполагает темп роста ВВП 101,9%, среднегодовой инфляции 105%, ставку рефинансирования на уровне 9,5%. Сохранится социальная направленность расходов бюджета. Значительную его часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение государственных социальных стандартов. Бюджетное финансирование позволит обеспечить стабильное функционирование отраслей образования и здравоохранения.

«Положение дел с доходами определило бюджетную политику на 2020 год. С одной стороны, обеспечено дальнейшее повышение заработной платы и пенсий, выполнение первоочередных задач в области социальной политики. С другой — введен режим экономии расходов и рационального использования бюджетных средств», - сказал он.

Одобрен также проект Закона «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2020 год». Предусмотрены доходы бюджета фонда в сумме 17,2 млрд рублей, расходы — 16,9 млрд рублей. Основную часть расходов (78,3%) планируется направить на финансирование пенсионного обеспечения, подчеркнула министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Кроме того, одобрен проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда», которым уточняются полномочия республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов в области охраны труда. Закреплено право работающих по гражданско-правовому договору на отказ от исполнения данного договора полностью или частично в случае, если работодателем ненадлежащим образом созданы безопасные условия труда. Законопроектом предоставляется возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве.

На заседании одобрен также проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, в законопроекте закреплен порядок рассмотрения уполномоченным лицом требований потребителя в связи с неоказанием ЖКУ либо оказанием их с недостатками. Четко регламентирован порядок рассмотрения требований потребителей в таких ситуациях. В целом планируется ужесточить требования к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

«Речь о том, чтобы заставить нерадивых коммунальщиков, если кто-то где-то недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме», - добавил он.

На заседании также одобрены проекты законов «Об изменении Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», «Об охране и использовании торфяников», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», «О судебно-экспертной деятельности» и другие.
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