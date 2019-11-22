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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 3,4 МЛРД РУБЛЕЙ
17:33 03.12.2019
В бюджет Минской области за 10 месяцев 2019 года поступило 3385,4 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 1136,2 млн руб., в местные бюджеты – 3385,4 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 815,1 млн руб., или 24,1% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на прибыль – 680,6 млн руб. (20,1%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 655,7 млн руб. (19,4%), налогу на добавленную стоимость – 158,2 млн руб. (4,7%), налогу на недвижимость – 152,9 млн руб. (4,5%).
От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Минской области за январь-октябрь 2019 года поступило 1574,7 млн руб. На их долю приходится 46,5% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 1607,1 млн руб. (47,5%), индивидуальных предпринимателей – 81,6 млн руб. (2,4%), физических лиц – 121,9 млн руб. (3,6%).
Формирование бюджета Минской области в январе-октябре 2019 года обеспечивали около 495 тыс. плательщиков, в том числе 32,5 тыс. организаций, 41,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 797,8 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.
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