Белорусские полярники приступили к научным исследованиям. Об этом сообщил в Президиум НАН Беларуси начальник 12-й Белорусской антарктической экспедиции (12-я БАЭ) Алексей Гайдашов.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларкуси, сотрудники 12-й БАЭ в соответствии с научными программами уже выполнили ряд работ. Так, в рамках научной программы по исследованию изменений природной среды и климата Земли Эндерби под влиянием антропогенных и природных факторов: развернута метеорологическая станция М-49М. Начато производство регулярных метеорологических наблюдений и передача метеосводок на зарубежные антарктические станции, а также в Международный антарктический логистический центр в Кейптауне в объеме обеспечения внутриантарктических полетов авиации. Начаты борудован снегомерный пост, начаты наблюдения за высотой снежного покрова.

В рамках научной программы по изучению физики атмосферы и в интересах национальной космической программы произведен монтаж автоматического сканирующего солнечного фотометра CIMEL (разработка Института физики НАН Беларуси), проведены настройки прибора и контрольные измерения – прибор введен в режим автоматической регистрации заданных параметров атмосферного аэрозоля. В лаборатории физики атмосферы развернут пункт озонометрических наблюдений и начато производство регулярных измерений содержания приземного озона прибором Пион-ПО бгу. Произведен монтаж и настройка прибора Пион-ФН для регистрации величины общего содержания озона – прибор введен в режим автоматической регистрации заданных параметров. С использованием наземного альбедометра AS-A (разработка Института физики НАН Беларуси) на полигоне №1 (скальный выход в районе 12-й БАС Гора Вечерняя), на полигоне №2 (лед озера Нижнее) и полигоне №3 (снежник возле комплекса ЦУБ) проведены три серии измерений спектров отражения различных типов подстилающей поверхности. В рамках белорусско-финской научной программы по исследованию водного и термического баланса пресноводных водоемов Антарктики произведен демонтаж термокосы SIMBA, установленной в сезон 11 БАЭ на льду озера Нижнее, для проведения профилактики прибора и замены аккумуляторных батарей. В рамках биологической программы выполнен выход на припайный лед бухты Лазурная - проведен отлов образцов ихтиофауны (35 экземпляров).

Участники 12-й БАЭ провели комплекс работ по дальнейшему развертыванию систем жизнеобеспечения.

На Белорусской антарктической станции имеются необходимые запасы топлива, продуктов питания, медикаментов. С российскими станциями Прогресс, Новолазаревская, полевой базой Молодежная и бортом НЭС "Академик Трешников" поддерживается устойчивая спутниковая, УКВ и КВ связь.

5 ноября 2019 года в НАН Беларуси дан торжественный старт новой двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции. В ее составе – 10 участников. В этом сезоне расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции работает в составе Болгарской антарктической экспедиции, один – Турецкой, один – Российской. Каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Полярникам предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры 1-й очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести большой комплекс научных исследований.