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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 4 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
15:15 03.12.2019
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Елена Коваленок проведет 4 декабря прямую телефонную линию с жителями региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, получить ответы на вопросы несвоевременной выплаты заработной платы можно с 11.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8(0232) 23-83-78.
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