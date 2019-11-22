ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 4 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

15:15 03.12.2019 Заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Елена Коваленок проведет 4 декабря прямую телефонную линию с жителями региона. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, получить ответы на вопросы несвоевременной выплаты заработной платы можно с 11.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8(0232) 23-83-78.