Расположенные в Брестской области 60 объектов недвижимости комитет «Брестоблимущество» выставит на аукцион 20 декабря 2019 года за одну базовую величину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, предновогодний тематический аукцион объединит все непроданные ранее объекты недвижимости различных категорий (бани, сельские клубы, ФАПы, склады и пр.).

Объекты предлагаются с максимально широкими условиями использования, как для предпринимательской деятельности, так и для реконструкции под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в другие дни этого месяца будут выставлены еще 43 объекта.

Таким образом, декабрь 2019 года обещает быть рекордным по количеству выставленных в текущем году объектов. Перечень объектов недвижимости будет размещен на сайте облисполкома в разделе «Новости» 9 декабря 2019 года.

В областной газете «Заря» 4 и 7 декабря 2019 года будут опубликованы официальные извещения о проведении торгов. Извещения также будут опубликованы в газете «Рэспублiка».