|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 60 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫСТАВЯТ НА АУКЦИОН 20 ДЕКАБРЯ ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
14:46 03.12.2019
Расположенные в Брестской области 60 объектов недвижимости комитет «Брестоблимущество» выставит на аукцион 20 декабря 2019 года за одну базовую величину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, предновогодний тематический аукцион объединит все непроданные ранее объекты недвижимости различных категорий (бани, сельские клубы, ФАПы, склады и пр.).
Объекты предлагаются с максимально широкими условиями использования, как для предпринимательской деятельности, так и для реконструкции под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.
Кроме того, в другие дни этого месяца будут выставлены еще 43 объекта.
Таким образом, декабрь 2019 года обещает быть рекордным по количеству выставленных в текущем году объектов. Перечень объектов недвижимости будет размещен на сайте облисполкома в разделе «Новости» 9 декабря 2019 года.
В областной газете «Заря» 4 и 7 декабря 2019 года будут опубликованы официальные извещения о проведении торгов. Извещения также будут опубликованы в газете «Рэспублiка».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2019
Курсы в банках
на 03.12.2019
Конвертация в банках
на 03.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте