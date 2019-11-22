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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ СТАЛ УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ЭРАЗМУС+ ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
14:12 03.12.2019

БГУ стал участником Международного проекта Эразмус+ «Развитие направленного на студентов практико-ориентированного образования в области моделирования кибер-физических систем (КФС)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на разработку новых и модернизацию существующих типовых и учебных программ, лекционных курсов, лабораторных практикумов и электронных учебных пособий для подготовки специалистов в области инженерно-ориентированного компьютерного моделирования.

Всего участниками проекта стали девять вузов Беларуси, Украины, Латвии, Бельгии и Кипра. Головной организацией выступает Рижский технический университет (Латвия), а в число вузов-партнеров вошли также Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Харьковский национальный автомобильно-дорожный институт, Криворожский национальный университет, Черниговский национальный технический университет (Украина), Лювенский католический университет (Бельгия) и Кипрский университет (Кипр).

В рамках реализации проекта специалисты сконцентрируют внимание на использовании современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. В частности, будут разработаны и внедрены новые педагогические подходы, основанные на гибкости обучения, наличии смешанных курсов, виртуальной и реальной мобильности, практико-ориентированности, использовании элементов дистанционного образовании и др. Проект предполагает также создание на базе платформы Moodle БГУ единой системы общего использования методов компьютерного моделирования. Это позволит повысить квалификацию и навыки преподавателей, а также улучшить качество подготовки студентов. Стать пользователями системы смогут не только партнерские университеты, но и другие белорусские вузы после завершения проекта.

Первое рабочее совещание по вопросам реализации ключевых положений проекта состоится 5 декабря в БГУ. Модератором назначен представитель Рижского технического университета Анатолий Забашта. С предложениями по корректировке образовательных планов и программ, использованию ИКТ платформы Moodle в учебном процессе, внедрению учебно-методических комплексов в образовательный процесс вузов выступят около 20 экспертов.

Отметим, Международный проект Эразмус+ «Развитие направленного на студентов практико-ориентированного образования в области моделирования кибер-физических систем (КФС)» является продолжением реализованных проектов программа ЕС Темпус (2012-2014 гг.) и Эразмус+ (2015-2018 гг.), посвященных разработке новых учебных программ в области физики.
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