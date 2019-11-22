Грузинская фирма-перевозчик при ввозе на территорию Евразийского экономического союза 20 тонн фундука представила в таможенный орган документы, в которых стоимость очищенных орехов была занижена почти в три раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, грузовик DAF следовал через пункт пропуска «Новая Гута». Водитель представил комплект документов на товар «ядра ореха очищенные (фундук)», стоимость которого, согласно указанным сведениям, составляла 47 тыс. долларов США.

Вместе с тем при проверке гомельские таможенники установили занижение стоимости партии орехов почти в три раза, что подтвердили и отдельные экземпляры сопроводительных документов, обнаруженные при осмотре кабины транспортного средства: указанная в них стоимость составляла около 132 тыс. долларов США.

В настоящее время Гомельской таможней наложен арест на грузовой автомобиль, а также начат административный процесс по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.