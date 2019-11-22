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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ 253 ПОСТУПИВШИХ НА КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ЗАЯВОК ОРГКОМИТЕТОМ ОТОБРАНА 201 В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ
12:54 03.12.2019

Международное жюри завершает оценку работ, поступивших на конкурс социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай» (прием работ завершился 16 ноября).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, по результатам проверки на соответствие законодательству об авторском праве из 253 поступивших заявок организационным комитетом отобрана 201 заявка в трех номинациях. Из них в категории «текст» участвует 140 работ (слоганы - 65, хештеги - 39, стихи - 36), в категориях «графика» - 53 работы и «видео» - 8 работ.

Конкурс стал действительно международным. В нем принимают участие представители 6 стран: Беларусь, Россия, Словакия, Украина, Молдова, Казахстан.

Самому младшему участнику конкурса было 7 лет, а самому старшему – 87 лет.

Ведет оценку профессиональное международное жюри, в состав которого входят видные белорусские деятели средств массовой информации, культуры и искусства, а также высококвалифицированные иностранные специалисты в сфере интеллектуальной собственности. До 2 декабря 2019 года каждую конкурсную работу проанализируют по соответствующим критериям.

Итоговые результаты планируется представить на торжественной церемонии, которая состоится в Минске 11 декабря 2019 года в 19.00 в кинотеатре VOKA CINEMA.

Кроме того, для победителей и призеров будет организована экскурсия в индустриальный парк «Великий камень». А лучшие работы использованы в качестве социальной рекламы в средствах массовой информации.

Напомним, что организаторами конкурса выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.
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