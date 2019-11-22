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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 5 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
12:17 03.12.2019
5 декабря первый заместитель начальника Белорусской железной дороги (БЖД) Игорь Шилов проведет прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ответит задать вопросы по заявленной тематике можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону +375 (17) 225-24-24.
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