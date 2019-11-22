5 декабря первый заместитель начальника Белорусской железной дороги (БЖД) Игорь Шилов проведет прямую телефонную линию по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ответит задать вопросы по заявленной тематике можно будет с 14.00 до 15.00 по телефону +375 (17) 225-24-24.