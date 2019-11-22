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ЭКОНОМИКА РБ


В СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ СОЖ
11:35 03.12.2019

В Славгородском районе открыто движение по мосту через реку Сож.

«Движение транспорта открыто на мостовом переходе через реку Сож на 4,646 км автомобильной дороги Р-140 Славгород – Краснополье», - сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Согласно информации, протяженность моста составляет почти 500 м. Он соединяет два района - Славгородский и Краснопольский, обеспечивая между ними бесперебойное движение.

До этого жители районов в теплый сезон пользовались понтонной переправой и лодками. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 км - лесные и гравийные дороги.

Окончательно работы планируется завершить в 2020 году.
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