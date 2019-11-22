Правительство определило республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики» участником Эксплуатационного соглашения Международной организации космической связи «Интерспутник». Соответствующее постановление Совета министров № 805 от 27 ноября 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, РПУП «ЗТЭМ» уполномочено на подписание данного соглашения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, одним из направлений деятельности республиканского производственного унитарного предприятия «Завод точной электромеханики» является предоставление услуг спутниковой связи каналам телевидения и радиовещания.

С января 2016 г. в космосе работает белорусский телекоммуникационный спутник BELINTERSAT-1, который предоставляет полный спектр современных услуг спутниковой связи в Европе, Африке и Азии, а также обеспечивает глобальное покрытие в Восточном полушарии.

С 2003 г. участником соглашения с белорусской стороны являлось РУП «Белтетелком».

Международная организация космической связи «Интерспутник» создана в соответствии с межправительственным соглашением о создании международной системы и организации космической связи «Интерспутник» от 15 ноября 1971 г. и является международной межправительственной организацией, штаб-квартира которой расположена в Москве.

В настоящее время организация объединяет 26 государств, которые представляют практически все географические регионы планеты от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии, от Европы до Африки.

Организация осуществляет эксплуатацию международной системы спутниковой связи и предоставляет телекоммуникационным операторам и корпоративным пользователям частотно-энергетический ресурс на 17 геостационарных спутниках связи.

Ключевым направлением деятельности «Интерспутника» является предоставление в аренду телекоммуникационным и вещательным компаниям, а также корпоративным клиентам спутниковой емкости в рамках соответствующих соглашений с операторами спутниковых систем.