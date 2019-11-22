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ЭКОНОМИКА РБ
У ШКОЛЬНИКОВ МИНСКА НОВОЕ ЗИМНЕЕ МЕНЮ
10:24 03.12.2019
На зимний период 2019/2020 учебного года для обучающихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования Минска разработано примерное двухнедельное меню.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, оно одинаково для учащихся, получающих питание за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов, а также за счет средств законных представителей, на основе которого с 2 декабря 2019 года формируются дневные рационы питания учащихся школ и гимназий столицы.
В меню включены разработанные технологами школьного питания новые современные блюда и блюда белорусской кухни, которые получили высокую оценку при проведении потребительских конференций по изучению вкусовых предпочтений учащихся в октябре 2019 года: «Галки рыбные запеченные», «Шницель «Лянок», «Ленивые колдуны», «Биточки «Белорусские», «Чай с сиропом шиповника с рябиной обыкновенной», маффин «Його-шик» и сладость мучная «Штучка карамельная».
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