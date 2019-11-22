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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЛЬНОТРЕСТЫ ЗАГОТОВЛЕНО НА 14% БОЛЬШЕ
10:07 03.12.2019

В 2019 году лен-долгунец возделывался в 46 районах республики. В текущем году заготовлено 154,5 тыс. тонн льнотресты, что на 19 тыс. тонн, или на 14% выше уровня прошлого года. Такая информация была озвучена на совещании по вопросам повышения эффективности льняной отрасли Беларуси, которое прошло на базе ОАО ”Кореличи-Лен“ под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько.

По оперативной информации, урожайность тресты льна-долгунца составила 31,7 центнера с 1 гектара («плюс» 1,9 центнера к 2018 году).

На сегодня первичная переработка льна осуществляется на 22 льнозаводах и 2 производственных участках. За 10 месяцев 2019 года выработка льняного волокна составила 26,9 тыс. тонн, что на 684 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выход общего волокна увеличился на 1,5% и составил 27,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, на совещании подробно рассмотрены вопросы настройки и регулировки технологического оборудования первичной переработки льна, соблюдение нормативов по выходу льняного волокна, выполнения в текущем году государственного заказа по поставкам льняного волокна предприятиям концерна ”Беллегпром“, проведения комплекса осенних полевых работ под урожай льна-долгунца 2020 года.

Кроме того, рассмотрен вопрос использования на льнозаводах льняной костры, как основного отхода первичной переработки льна.

Облсельхозпродам поручено рассмотреть проблемные вопросы отрасли на областных коллегиях, а также дополнительно проработать вопрос внедрения производства продукции углубленной переработки льна на льнозаводах.

Для обеспечения надлежащей работы технологического оборудования, достижения нормативов по выходу льноволокна, планируется организовать учебу инженерных работников, контрольных мастеров и лаборантов льнозаводов на базе научных институтов и учреждений образования республики.

В совещании приняли участие представители Комитета государственного контроля, концерна ”Беллегпром“, облисполкомов, РО ”Белагросервис“, ГУ ”Белорусская МИС“, РУП ”НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства“, РУП ”Институт льна“, РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, филиала ЗАО ”Атлант“ – Барановичский станкостроительный завод, руководители областных структур по льноводству, директора и главные инженеры льнозаводов.
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