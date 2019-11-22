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ЭКОНОМИКА РБ
«ИНТЕГРАЛ» В ДЕКАБРЕ ПОСТАВИТ НОВУЮ ТЕХНИКУ В БЕЛОРУССКИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
09:35 03.12.2019
ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» в декабре 2019 года планирует поставить новую медицинскую технику учреждениям здравоохранения Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «ИНТЕГРАЛ» регулярно участвует в конкурсах и тендерах на закупку медицинского оборудования.
«С начала осени мы победили в двух конкурсах, проводимых УП «Белмедтехника». В результате, в декабре планируется отгрузка 40 мониторов «Интеграл-12», которые будут распределены Министерством здравоохранения Беларуси между медицинскими учреждениями страны. Еще шесть мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких будут приобретены для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи Оршанской центральной больницы», – рассказала начальник отдела медицинской техники управления маркетинга и продаж Наталья Бугаева.
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